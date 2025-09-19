Recién nacido abandonado en Bocas del Toro queda bajo protección de la Senniaf
Ciudad de Panamá, Panamá/El recién nacido encontrado en la provincia de Bocas del Toro fue puesto bajo la protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), con el fin de garantizar su seguridad y bienestar inmediato.
La información se dio a conocer por la institución, que indicó que el bebé será trasladado a un entorno seguro y supervisado, donde recibirá atención en salud, nutrición y cuidado integral.
Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se dio el hallazgo y determinar posibles responsabilidades legales.
La Senniaf recordó que todo niño tiene derecho a crecer en condiciones de amor, cuidado y seguridad, libres de abandono o maltrato. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la vida o integridad de un menor, a través de la línea de denuncias habilitada las 24 horas al número 6378-3466.