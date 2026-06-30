Recreovía regresa a la Cinta Costera este domingo 5 de julio

La actividad se realizará el domingo 5 de julio, en horario de 6:00 a.m. a 11:00 a.m., en el tramo comprendido desde el puente elevado de McDonald's Paitilla hasta el final del tramo marino.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá anunció una nueva jornada de Recreovía en la Cinta Costera, una iniciativa que busca promover la actividad física, la convivencia familiar y el uso de espacios públicos.

La actividad se realizará el domingo 5 de julio, en horario de 6:00 a.m. a 11:00 a.m., en el tramo comprendido desde el puente elevado de McDonald's Paitilla hasta el final del tramo marino de la Cinta Costera.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en diversas actividades recreativas y deportivas como correr, montar bicicleta, utilizar scooter, patines y skateboard, además de disfrutar de sesiones de baile y aeróbicos.

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Como parte de la programación, habrá una biciescuela ubicada en los estacionamientos junto a las canchas de Miramar, mientras que el servicio de alquiler de bicicletas estará disponible en el Punto 0, frente a Rali Store.

Asimismo, las clases de aeróbicos y baile fitness iniciarán a las 8:00 a.m. en el Mirador del Pacífico, en la Cinta Costera 2.

La Alcaldía informó que los asistentes podrán hacer uso de los estacionamientos habilitados en la Puerta Sur, con el objetivo de facilitar el acceso al evento.

La Recreovía forma parte de las actividades impulsadas por el municipio para fomentar hábitos saludables, la movilidad activa y el disfrute de los espacios públicos por parte de residentes y visitantes.