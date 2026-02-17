Recuperan arma sustraída a agente y Policía insiste en que prácticas de comparsas en Colón no están autorizadas

Según la Policía, las supuestas autorizaciones habrían sido emitidas por una persona no facultada para otorgarlas, por lo que estas actividades no se encuentran legalmente autorizadas.

Colón, Colón/La Policía Nacional confirmó la recuperación del arma de fuego que había sido sustraída a un agente durante un operativo de desalojo en la provincia de Colón, en medio de acciones preventivas desarrolladas durante el Carnaval 2026.

A través de un comunicado oficial, la institución reiteró que las prácticas de comparsas que se realizan en la provincia no cuentan con los permisos del Municipio de Colón, ni de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), ni con un estudio de seguridad. Según la Policía, las supuestas autorizaciones habrían sido emitidas por una persona no facultada para otorgarlas, por lo que estas actividades no se encuentran legalmente autorizadas.

La entidad recordó además que en Colón se mantiene vigente un toque de queda, medida adoptada para preservar el orden público y la seguridad ciudadana, y exhortó a la población a respetar las disposiciones legales establecidas y evitar participar en actividades que contravengan la normativa.

Enfrentamientos durante comparsas

Los hechos se produjeron cuando lo que inició como una noche de comparsas en el casco de la ciudad de Colón terminó en enfrentamientos, lanzamiento de gases irritantes y detenciones por parte de unidades de Control de Multitudes.

Según organizadores, mientras las agrupaciones realizaban sus presentaciones artísticas, agentes policiales intervinieron la actividad, lo que derivó en el uso de gases irritantes y la aprehensión de varios participantes.

Roberto Edwards, presidente de los carnavales, cuestionó la intervención policial, señalando que —a su juicio— el horario de práctica no había concluido y que la acción afectó a los asistentes.

Por su parte, Clemente Roberts, integrante de la comparsa Timbaleros, sostuvo que contaban con permisos emitidos por la Junta de Carnaval y que previamente se habían realizado reuniones de coordinación con autoridades policiales.

Asimismo, el presidente de la Junta Directiva del Carnaval Alegoría 2026 aseguró que las comparsas tenían autorización para desarrollar actividades hasta las 12:00 de la medianoche.

Investigación en curso y llamado al orden

En su versión oficial, la Policía Nacional informó que el arma fue sustraída en medio del operativo de desalojo de un “parking” y responsabilizó a los organizadores por los incidentes registrados. La institución había anunciado la suspensión inmediata de las actividades relacionadas hasta tanto se recuperara el arma y se restablecieran las condiciones de seguridad.

Tras la recuperación del arma, lograda —según destacaron— gracias a la colaboración oportuna de residentes del sector de Bamboo Lane, las autoridades reiteraron que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

La Policía Nacional agradeció el apoyo de la comunidad, subrayando que el trabajo conjunto entre ciudadanos y fuerzas de seguridad fue clave para ubicar el arma sustraída. Además, recordó que durante el Carnaval se mantienen operativos preventivos en distintos puntos del país para garantizar la seguridad, el orden público y la sana convivencia.

