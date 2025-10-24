Recuperan a dos niños nicaragüenses en área fronteriza con Costa Rica; una mujer habría intentado sacarlos del país

Chiriquí/Tras el desarrollo de una operación conjunta entre la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas del Ministerio Público, el Servicio Nacional de Migración y la Interpol, dos menores de edad de nacionalidad nicaragüense, reportados como desaparecidos, fueron recuperados en el área fronteriza con Costa Rica, en la provincia de Chiriquí.

Los niños mantenían una alerta Amber desde el pasado 14 de octubre, luego de que las autoridades de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informaran sobre la posible salida irregular del país de ambos menores.

El operativo articulado desde la Fiscalía Regional de Chiriquí permitió localizar a los niños en compañía de una mujer con la cual no mantenían vínculos familiares.

La Senniaf confirmó a TVN-2.com que el caso llegó a través de la línea de denuncias —6378-3466— y luego se presentó la denuncia ante el Ministerio Público.

Como resultado de estas acciones, el caso fue remitido a las autoridades judiciales y la mujer quedó aprehendida. Posteriormente, se le imputaron cargos por el delito contra la libertad a la persona involucrada, a quien se le impuso la medida cautelar de detención provisional, mientras se realizan las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de la implicada en este caso.

