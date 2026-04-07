Reformas a la descentralización vuelven al debate en el Concejo Municipal de Panamá

La discusión gira en torno a los proyectos de ley 313 y 365, que plantean modificaciones a la Ley 37 de 2009 sobre descentralización, una normativa clave para la gestión de los gobiernos locales.

Ciudad de Panamá/Las reformas a la ley de descentralización en Panamá regresaron al centro del debate este martes durante una sesión del Concejo Municipal de Panamá, donde representantes de corregimiento expresaron sus posturas frente a los proyectos que actualmente se discuten en la Asamblea Nacional.

La discusión gira en torno a los proyectos de ley 313 y 365, que plantean modificaciones a la Ley 37 de 2009 sobre descentralización, una normativa clave para la gestión de los gobiernos locales.

El representante de Ernesto Córdoba Campos, Ismael Atencio, aseguró que la preocupación principal no radica en la asignación de mayores recursos, sino en el cumplimiento efectivo de la ley vigente.

“Nosotros no hablamos de que aquí se necesita más dinero para nosotros, hablamos de que las comunidades necesitan más obras y por eso se debe cumplir a cabalidad la ley de descentralización que existe actualmente”, indicó.

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Entre los principales cuestionamientos planteados por los representantes destacan la distribución de los recursos, la capacidad de gestión local y el cumplimiento de las transferencias por parte del Gobierno Central.

En esa misma línea, la representante de San Francisco, Serena Vamvas, señaló que las reformas deben garantizar la estabilidad de los fondos actuales y hacer efectiva la descentralización.

“La ley de descentralización realmente afecta directamente a los gobiernos locales. Si bien es cierto que siempre es mejor tener más presupuesto, tenemos que aprender para que no se disminuya el que ya tenemos y también para que se deje firme que la descentralización tiene que llegar de verdad, y no sean solamente palabras bonitas en la política de siempre”, expresó.

Vamvas también cuestionó la demora en la asignación de los fondos provenientes del impuesto de bienes inmuebles (IBI), los cuales, según explicó, pueden tardar años en concretarse pese a haber pasado por procesos de consulta ciudadana.

“Lo que pedimos por los fondos IBI, a pesar de que va para consulta ciudadana, demora años, y resulta que a veces pueden pasar periodos enteros donde el representante que hizo la consulta y pidió los fondos jamás ve ese proyecto ejecutado, y eso no puede ser”, detalló.

Se espera que el proyecto de reformas a la ley de descentralización retome su discusión en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional en los próximos días.

Con información de Luis Mendoza