Reforzarán estrategias de seguridad en Gualaca, Chiriquí

Autoridades policiales y judiciales se reúnen para fortalecer la seguridad en Gualaca.

Chiriquí/La Policía Nacional en la provincia de Chiriquí sostuvo un encuentro con jueces de paz del distrito Gualaca, con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación y definir estrategias conjuntas que garanticen mayor seguridad a la comunidad.

El mayor Abdiel Santamaría, oficial supervisor del Área B de la 4.ª zona policial, resaltó que “este tipo de reuniones nos permite alinear criterios, compartir experiencias y fortalecer nuestra capacidad de respuesta conjunta”.

Por su parte, los jueces de paz expresaron su compromiso de seguir colaborando con la Policía Nacional, dentro del marco legal, para garantizar el respeto de los derechos humanos y promover una convivencia pacífica.

La institución policial reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalecen la justicia comunitaria y la seguridad en la provincia de Chiriquí.