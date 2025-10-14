MIDA refuerza la seguridad agropecuaria

Durante el tercer trimestre del 2025, el personal técnico detectó los organismos que podrían estar afectar la producción agrícola.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó la detección de mil 289 plagas insectiles en productos importados y materiales de embalaje que ingresaron al país entre julio y septiembre del 2025.

Según el informe de la Coordinación de Módulos de Entomología del MIDA, estas intercepciones son resultado del riguroso trabajo de inspección y muestreo que realizaron los inspectores en puertos, aeropuertos y fronteras, asegurando la protección del patrimonio agrícola nacional.

Durante el período evaluado, se registraron:

45 intercepciones en productos de uso agropecuario.

en productos de uso agropecuario. 383 intercepciones en contenedores y embalajes de madera.

en contenedores y embalajes de madera. 861 intercepciones en productos destinados al consumo humano o animal.

En donde se considera que las plagas detectadas incluyen desde especies comunes hasta aquellas de interés cuarentenario, capaces de afectar significativamente la producción agrícola del país.

El MIDA resaltó que estas acciones de inspección y control constituyen la primera línea de defensa del sector agropecuario, con el fin de garantizar la detección oportuna de riesgos biológicos y salvaguardando la seguridad fitosanitaria nacional, que es un elemento clave para la competitividad y sostenibilidad del país.

