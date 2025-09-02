Refuerzan seguridad en escuelas de Coclé por presuntas actividades delictivas

Ante presuntas denuncias por hostigamiento y conductas delictivas en las inmediaciones del centro educativo Ángel María Herrera de la provincia de Coclé, este martes 2 de septiembre un vehículo de la Policía Nacional se mantuvo vigilante de la entrada y salida de los dos turnos del plantel.

La acción forma parte de investigaciones que se adelanta el Ministerio de Educación por presuntos delitos que involucran a estudiantes.

Yoisi Atencio, directora regional de Educación, detalló que se realizarán los informes de las investigaciones y se continuará con la vigilancia de los turnos matutino y vespertino.

Explicó que, como parte de esta estrategia, los planteles permanecerán cerrados para poder tener un control de todo el personal y los estudiantes que ingresan al centro.

También reiteró que las acciones preventivas atienden a solicitudes de los padres de familia de reforzar la seguridad, por situaciones que pudieran estar incidiendo en las conductas de los estudiantes.

La vigilancia por parte de la Policía Nacional también contempla planteles de Penonomé, Antón, Aguadulce y La Pintada.

Información de Nathalie Reyes

