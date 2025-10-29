Reglamento Interno de la Asamblea: Comisión de Credenciales aprueba primer bloque de reformas para el texto único

El bloque aprobado abarca desde los artículos 3 al 41 y no incluye artículos nuevos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó el primer bloque del proyecto de ley que busca conformar un texto único del Reglamento Interno de este órgano del Estado.

El bloque aprobado abarca desde los artículos 3 al 41 y no incluye artículos nuevos. La Comisión, presidida por la diputada Dana Castañeda, se mantiene en sesión permanente desde la noche del martes, cuando se acordó avanzar en la votación de las reformas, tras unificar los 16 proyectos presentados en seis bloques.

Según el cronograma, el segundo bloque comprende los artículos del 42 al 82; el tercero, del 83 al 123; el cuarto, del 124 al 164; el quinto, del 165 al 205; y el sexto, del 206 al 247.

Durante el debate, la diputada colonense Yamireliz Chong cuestionó que no se incorporaran artículos nuevos en esta etapa, como la propuesta de suspender el salario a los diputados que no asistan a sus funciones. La parlamentaria recordó que se acordó dejar esas discusiones de fondo para el segundo debate del proyecto.

Ojalá que así como aquí dicen que en el segundo debate entraremos a profundidad, esto se dé realmente, con conciencia de lo que buscamos como Asamblea y de lo que queremos lograr. Aquí tenemos funcionarios que no trabajan y que cobran”, manifestó Chong.

Agregó además que “tenemos funcionarios en esta Asamblea sentados en una silla todo el día cobrando un salario. Eso es un irrespeto para quienes sí trabajan hasta tarde en comisiones, y para todo el país que se gana su salario con esfuerzo”.

Mañana se presentarán modificaciones al primer bloque.

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea, dijo que han sido responsables con las leyes que han llegado.

Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda, dijo que se trata de cumplir la metodología que se aprobó en dicho ente. A partir de la 1:00 p.m. de mañana se discutirán las nuevas propuestas para hacer el texto único del primer bloque.

La discusión continuará con el segundo bloque del proyecto en las próximas sesiones de la Comisión de Credenciales, que sigue en sesión permanente.

Con información de Meredith Serracín.