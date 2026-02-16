Rescatan cría de mapache y tres iguanas en la ciudad de Panamá

MiAmbiente insistió en que ante cualquier hallazgo o encuentro con especies silvestre en la ciudad capital, se debe evitar la interacción con estos animales y llamar al 311.

Ciudad de Panamá/Una cría de mapache y tres iguanas fueron rescatadas este sábado en distintos puntos de la ciudad de Panamá por la Sección de Vida Silvestre y Biodiversidad de la Dirección Regional Metropolitana del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), como parte de los operativos de vigilancia que se desarrollan durante las festividades de Carnaval.

La jefa de la unidad, Marta Moreno, informó que el mapache, identificado como Procyon lotor y en etapa juvenil, fue entregado voluntariamente por un residente del sector de Llanos de Curundu. De acuerdo con las autoridades, el animal presuntamente provenía del bosque contiguo a la comunidad, ubicado a un costado del Parque Natural Metropolitano.

En otra acción, inspectores retuvieron a varios adolescentes que se encontraban en las inmediaciones del aeropuerto de Tocumen con tres iguanas verdes (Iguana iguana). Los reptiles fueron decomisados y posteriormente puestos a disposición de los funcionarios de MiAmbiente.

La jefa de inspectores, Bleisin Valdés, formalizó la entrega de las iguanas a la entidad ambiental. Tanto los reptiles como el mapache fueron trasladados a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre, situada en el Parque Nacional Camino de Cruces, donde recibirán evaluación médica antes de ser liberados en un área natural adecuada.

Moreno reiteró el llamado a la ciudadanía para que, ante el hallazgo o contacto con especies silvestres en áreas urbanas, eviten manipularlas y notifiquen de inmediato a las autoridades a través de la línea 311 o directamente a la sede regional de MiAmbiente en la vía Ascanio Villalaz, en Curundu.

El objetivo, explicó, es garantizar que estos animales sean atendidos por personal capacitado y devueltos a su hábitat de forma segura.