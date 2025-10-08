Rescatan a dos personas desorientadas en humedal San San Pond Sak en Bocas del Toro

La alerta se dio cuando una embarcación reportó la presencia de dos ciudadanos que pedían ayuda desde la playa.

Bocas del Toro/Dos personas fueron rescatadas este miércoles 8 de octubre en el sector de la boca del río San San, dentro del Parque Nacional Humedal San San Pond Sak, en la provincia de Bocas del Toro, luego de quedar desorientadas tras un incidente en alta mar.

De acuerdo con la Policía Nacional, la alerta se dio cuando una embarcación reportó la presencia de dos ciudadanos que pedían ayuda desde la playa. Al llegar al lugar, las autoridades ubicaron a un hombre de 61 años y a un adolescente de 17, quienes explicaron que su bote había encallado tras quedarse sin combustible y sufrir un desperfecto mecánico ocasionado por las malas condiciones del tiempo.

Los afectados señalaron que caminaron desde la comunidad de Xixaola hasta San San en busca de auxilio. Posteriormente, fueron trasladados de manera segura hasta el puerto de la Asociación de Amigos y Vecinos de la Costa y la Naturaleza (Aamvecona), donde recibieron atención médica y se reencontraron con sus familiares.

En la operación participaron agentes de la Policía, guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), quienes coordinaron los esfuerzos para garantizar el rescate.

