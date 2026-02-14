Reservistas de la Policía Nacional protestan en Chiriquí y exigen pagos adeudados

Los reservistas denunciaron también cambios reiterados en las fechas de reunión. Inicialmente, el encuentro estaba previsto para el 4 de marzo, luego fue adelantado al 20 de febrero, y posteriormente, reprogramado nuevamente para el 4 de marzo.

Chiriquí/Un grupo de reservistas de la Policía Nacional realizó una caminata de protesta en la vía Interamericana en reclamo por el pago de dineros adeudados.

Denunciaron que la deuda corresponde a compromisos adquiridos por el Órgano Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad Pública que aún no han sido cumplidos.

Los manifestantes indicaron que la medida de protesta se mantendrá hasta que se concrete una reunión con las autoridades competentes y se les brinde una respuesta formal sobre la cancelación de los pagos pendientes. Afirmaron que existe un acuerdo previo que no ha sido honrado por el ministerio.

Una de las afectadas explicó que, según lo pactado, los pagos debían estar al día hasta el año 2019; sin embargo, aseguró que las autoridades no han concluido ni siquiera con los compromisos correspondientes a 2014. Señaló además que los recursos para estos pagos ya habían sido gestionados, incluyendo traslados de partidas presupuestarias.

Molesta e indignada, la vocera de los reservistas reclamó también cambios reiterados en las fechas de reunión. Inicialmente, el encuentro estaba previsto para el 4 de marzo, luego fue adelantado al 20 de febrero, y posteriormente, reprogramado nuevamente para el 4 de marzo, situación que calificaron como una falta de seriedad por parte de las autoridades.

Según manifestaron, un funcionario de la Dirección Nacional de Presupuesto habría anunciado la asignación de cinco millones de dólares para adelantar los pagos, pero luego indicó que no se había hecho de esa forma, lo que aumentó la inconformidad en el proceso.

“Seguiremos en la calle hasta", señalaron, al tiempo que pidieron disculpas a la población por las afectaciones que las protestas puedan ocasionar.

Información de Demetrio Ábrego

También podría leer: