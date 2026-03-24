Residentes de Barrio Colón exigen reapertura de vía El Limoncillo tras días de protesta

Los moradores aseguran que el cierre de esta ruta, vigente desde el pasado 17 de marzo por disposición del Ministerio de Obras Públicas (MOP), ha afectado significativamente la movilidad diaria.

Luego de cinco días de manifestaciones, residentes del corregimiento de Barrio Colón acudieron al Concejo Municipal de La Chorrera para exigir la reapertura de la vía El Limoncillo, que conecta la autopista Arraiján–La Chorrera con el centro del distrito.

Los moradores aseguran que el cierre de esta ruta, vigente desde el pasado 17 de marzo por disposición del Ministerio de Obras Públicas (MOP), ha afectado significativamente la movilidad diaria, generando congestionamientos en vías alternas y complicaciones para residentes y servicios de emergencia.

“Estos días el puente Nicolás Solano está reventando prácticamente y también Costa Verde, entonces, dada la necesidad, estamos aquí solicitando que ya se haga algo para abrir esa vía”, indicó Yarilet Durán.

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Durante la sesión del Concejo, los residentes presentaron un mapa oficial del distrito para sustentar que la vía El Limoncillo es una calle con acceso directo a la autopista, utilizada como ruta de desahogo para vehículos particulares, transporte público, ambulancias y unidades de seguridad.

Por su parte, el ingeniero municipal Gamaliel Sousa explicó que el área forma parte de proyectos en planificación que incluyen la construcción de un puente mediante licitación privada, así como la ampliación del puente Mariano Rivera.

“Ya se está organizando dentro de unos proyectos de licitación privado, donde habrá un puente en esa área para reactivar la antigua calle y también va la ampliación del puente Mariano Rivera, pero estamos buscando alternativas para poder darle acceso temporal mientras estos proyectos se desarrollan”, señaló Sousa.

La vía El Limoncillo era utilizada diariamente por conductores particulares, transporte colectivo y servicios de emergencia, por lo que su cierre ha incrementado la presión sobre otras rutas principales del distrito.

Con información de Yiniva Caballero