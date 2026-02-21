Cuaresma impulsa la venta de mariscos en el Mercado de La Chorrera

La Chorrera, Panamá Oeste/Desde el Miércoles de Ceniza, el movimiento en el Mercado Público de La Chorrera comenzó a cambiar. Los consumidores del distrito y áreas aledañas han optado por modificar su alimentación como parte de la tradición y el respeto que caracteriza la época de Cuaresma, inclinándose principalmente por productos del mar.

Entre los puestos se observa mayor dinamismo. Corvina, pargo rojo y sierra encabezan la lista de los más solicitados, según relatan los propios vendedores. Los precios oscilan entre $1.50 y $3.50, dependiendo del producto y el tamaño, cifras que, aunque han registrado ligeros ajustes, continúan siendo consideradas accesibles por los compradores.

Eduardo Vergara, uno de los comerciantes del mercado, explicó que las ventas han aumentado en comparación con semanas anteriores. Comentó que, además del pescado, los camarones también han tenido buena salida. “Esperemos que la venta se ponga buena y la gente venga a comprar”, expresó, al tiempo que reconoció que el marisco está algo escaso, pero cuentan con la capacidad de abastecerse.

Por su parte, Luis Herrera indicó que la corvina y el pargo rojo son los más vendidos en estos días. “Los precios siguen accesibles”, aseguró. Detalló que los miércoles y viernes son los días en que más se llena el mercado, coincidiendo con la práctica de muchas familias de evitar el consumo de carnes rojas en esas fechas.

Los vendedores han tomado previsiones para cubrir la demanda que se espera en las próximas semanas, cuando tradicionalmente aumenta la cantidad de consumidores que acuden al mercado.

Damaris Delgado señaló que, tras los carnavales, muchos chorreranos han mantenido la preferencia por los mariscos. Mientras tanto, los ciudadanos comentan que aprovechan para preparar diversas recetas en casa, manteniendo viva una costumbre que combina fe, tradición y gastronomía.

Así las cosas, se puede decir que en esta época del año, el aroma a pescado fresco y mariscos recién traídos del mar se convierte en protagonista del mercado, reflejando cómo la Cuaresma no solo marca el calendario religioso, sino también la dinámica comercial y culinaria de la comunidad.

Con información de Yiniva Caballero.