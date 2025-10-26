Residentes de Ivu Dos Pinos denuncian colapso del sistema de aguas residuales en David

Los moradores han solicitado a las autoridades locales y al Gobierno Central que se ejecuten trabajos urgentes de adecuación del sistema sanitario, el cual, según indican, lleva más de seis meses presentando fallas.

David, Chiriquí/Residentes de los sectores de Ivu Dos Pinos, Ivu Cementerio y Barrio Bolívar, en el distrito de David, provincia de Chiriquí, denunciaron el colapso del sistema de drenaje y aguas residuales, situación que, aseguran, está generando problemas de salud y afectando la calidad de vida en estas comunidades.

Los moradores han solicitado a las autoridades locales y al Gobierno Central que se ejecuten trabajos urgentes de adecuación del sistema sanitario, el cual, según indican, lleva más de seis meses presentando fallas.

Vecinos de la zona manifestaron que varios adultos mayores y menores de edad han tenido que ser hospitalizados por cuadros de diarrea, fiebre y vómitos, atribuidos a la exposición constante a aguas contaminadas.

“El problema es recurrente. Cada vez que llueve, el sistema colapsa y las aguas residuales inundan nuestras casas y calles. El mal olor y la presencia de excretas ponen en riesgo la salud de todos”, comentó una residente afectada.

Los vecinos explicaron que, aunque se han realizado trabajos de drenaje, estos no han sido suficientes para resolver la situación, dado que el sistema vuelve a colapsar tras las lluvias. Advirtieron que, de no atenderse con prontitud, la situación podría derivar en un problema de salud pública.

