Residentes de Montemadero exigen respuesta de la promotora por desprendimientos de techos

Panamá Este/Al menos 20 casas de la barriada Montemadero, ubicada en el corregimiento de Pacora, al Este de la ciudad, resultaron afectadas por el desprendimiento de sus techos debido a los fuertes vientos acompañados con lluvias que se registraron en varios puntos del país la tarde de ayer, miércoles 10 de mayo.

Adjaris Moreno, residente del lugar contó a TVN Noticias que además del desprendimiento de techos, las lluvias también provocaron que las calles de la barriada se inundaran y a muchos de sus vecinos se les introdujo agua dentro de sus viviendas.

Había salido y en el grupo que mantenemos dentro de la barriada empezaron a mandar imágenes de los techos volando, entonces cuando regresé a mi vivienda era un río y estaba completamente inundada”, aseveró.

Resaltó que el proyecto habitacional tiene cinco años y de los cuatro años que lleva viviendo allí, es la primera vez que se han registrado daños como este.

Añadió que anteriormente la parte de delante de su casa se había inundado y le había comunicado su queja a la promotora, pero a la fecha no le han dado solución. “Así como estoy yo hay muchos residentes que han presentado el mismo problema, pero aquí todo el mundo se hace el ciego y no hay soluciones. Incluso la administración mandó un comunicado donde dijo que ese no era problema de ellos”, refutó.

Los moradores temen que en las próximas lluvias que se registrarán sean afectados aún más.

“Lo único que hemos visto es un carro de la promotora rondando por las cinco etapas, sin embargo no han brindado solución”, puntualizó.