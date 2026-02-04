Residentes de Perejil cierran vías ante la desesperante falta de agua

Según denunciaron los manifestantes durante la acción de protesta, el calvario comenzó de forma sistemática en noviembre de 2025.

Ciudad de Panamá/Cansados de las promesas incumplidas y de una crisis hídrica que golpea sus hogares desde finales del año pasado, los residentes del sector de Perejil protagonizaron este miércoles un cierre de vía que se extendió por espacio de una hora.

La protesta, motivada por la falta de agua potable, es el grito de auxilio de una comunidad donde la gran mayoría son adultos mayores que hoy luchan por cubrir sus necesidades más básicas ante la mirada indiferente de las autoridades.

Según denunciaron los manifestantes durante la acción de protesta, el calvario comenzó de forma sistemática en noviembre de 2025. Desde esa fecha, el suministro se ha vuelto una lotería que ha ido empeorando con el paso de las semanas, afectando no solo a las viviendas particulares, sino también a comercios, instituciones públicas y a la parroquia de la zona, que ven interrumpidas sus actividades diarias.

Nilsa García, residente afectada, detalló que, inicialmente, el agua se iba a las 10:00 a.m. y regresaba a las 5:00 p.m., pero con el transcurso de un mes la situación se agravó drásticamente. En la actualidad, el servicio suele interrumpirse a las 7:00 u 8:00 de la mañana y no se restablece hasta la medianoche, dejando a la población desamparada durante todo el día.

La semana pasada, los residentes mantuvieron un acercamiento formal con directivos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), quienes se comprometieron a ejecutar soluciones técnicas inmediatas para estabilizar la presión en la red de tuberías de Perejil.

Sin embargo, los residentes afirman que hasta el momento no han visto ningún cambio positivo y que la intermitencia persiste

Con información de Yenny Caballero