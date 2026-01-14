Residentes de San Judas Tadeo denuncian afectaciones por aguas servidas en Cativá

Los moradores indicaron que han presentado múltiples denuncias ante las entidades correspondientes, sin que hasta la fecha hayan recibido una respuesta efectiva.

Colón/Por más de seis años, residentes de la comunidad de San Judas Tadeo, en Cativá, provincia de Colón, aseguran haber soportado malos olores y condiciones insalubres producto del vertido de aguas servidas en el área.

Los moradores indicaron que han presentado múltiples denuncias ante las entidades correspondientes, sin que hasta la fecha hayan recibido una respuesta efectiva, situación que ha generado malestar y preocupación entre las familias afectadas.

Algunos residentes afirmaron que incluso se han visto obligados a mudarse para evitar seguir expuestos a esta problemática.

🔗Puedes leer: Violencia deja dos muertos y un niño herido en la provincia de Colón

Según los testimonios, los olores nauseabundos afectan tanto a peatones como a conductores que transitan por el lugar, generando incomodidad y posibles riesgos para la salud.

“Cuando pasamos por aquí, los carros quedan hediondos y tenemos que ir a lavarlos, porque uno no quiere llevar esas bacterias a sus residencias”, manifestó un residente del sector.

Los habitantes hicieron un llamado a las autoridades competentes para que atiendan esta situación y adopten medidas urgentes que permitan poner fin a un problema que, aseguran, se ha extendido por varios años sin solución.

Con información de Néstor Delgado.