Residentes de Santa María siguen esperando reunirse con la ministra de Gobierno por construcción de megacárcel

Comunidad de Santa María expresa su oposición al proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en los terrenos del instituto.

Divisa, Herrera/Un grupo de egresados del Instituto Nacional de Agricultura (INA), junto a miembros de la comunidad de Santa María, acudieron al Consejo Municipal de Divisa para solicitar cortesía de sala y expresar su oposición al proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en los terrenos del instituto.

Los moradores esperaban reunirse este jueves con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien tenía previsto participar en un encuentro con los concejales; sin embargo, la reunión fue suspendida debido a compromisos previamente adquiridos por la funcionaria en la ciudad capital.

El alcalde de Santa María explicó que la reunión había sido coordinada para abordar la preocupación de la población ante el proyecto penitenciario que se contempla desarrollar en los predios del Instituto Nacional de Agricultura.

“Nosotros como estudiantes, nos oponemos rotundamente al hecho de que se realice una cárcel en los terrenos del Instituto”, manifestó Alisson Acosta, estudiante del INA.

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Por su parte, miembros de la sociedad civil señalaron que la comunidad no ha sido consultada sobre la iniciativa y cuestionaron la falta de estudios previos.

“No se ha consultado a la comunidad y tampoco se ha hecho un estudio de impacto ambiental. Si se hace el estudio, según lo que tengo entendido, la cuenca del río Santa María no se puede utilizar para construcción ni relleno”, expresó Concepción Rangel, miembro de la sociedad civil.

Las autoridades municipales informaron que posiblemente la próxima semana la ministra de Gobierno pueda trasladarse al área para sostener una reunión con los residentes, autoridades locales y representantes de la comunidad, con el objetivo de conversar sobre el proyecto planteado y escuchar las inquietudes de la población.

Con información de Eduardo Vega