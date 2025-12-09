Restaurantes lideran denuncias por no aplicar descuentos a jubilados

La institución recomienda a los beneficiarios reclamar primero ante el encargado del local y, si no reciben solución, reportar el caso a Acodeco, conservando facturas, fotos o cualquier evidencia.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que entre enero y octubre de 2025 recibió 436 casos relacionados con incumplimientos a los beneficios establecidos en la Ley 6 de 1987, que protege a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, mujeres desde los 55 años y hombres desde los 60.

Según el Departamento de Investigación, las principales faltas reportadas fueron:

125 casos por incumplir la tasa de interés preferencial.

95 por no aplicar el 25% de descuento en restaurantes.

81 por ausencia de letreros visibles sobre los beneficios.

58 por no aplicar el interés especial en préstamos personales y comerciales.

18 por desconocer el 15% de descuento en franquicias de comida rápida.

9 por no validar el 25% de descuento en transporte aéreo.

A estos casos se suman 359 denuncias recibidas hasta noviembre a través de los distintos canales de la entidad. Del total, 255 reportes corresponden a irregularidades con el 25% de descuento en restaurantes, seguidos por:

37 denuncias contra franquicias de comida rápida (15% de descuento).

19 por incumplimientos en hoteles, pensiones y moteles.

14 por no otorgar el 25% en pasajes aéreos.

11 por no aplicar el 20% en medicamentos.

8 por no otorgar el descuento del 30% en autobuses interurbanos.

Procedimiento ante incumplimientos

Cuando se reporta una falta, Acodeco elabora un informe que remite al Departamento de Verificación, encargado de inspeccionar los establecimientos. Si se confirma la infracción, se levanta un acta y se inicia el proceso para que el agente económico presente su descargo.

La institución recomienda a los beneficiarios reclamar primero ante el encargado del local y, si no reciben solución, reportar el caso a Acodeco, conservando facturas, fotos o cualquier evidencia.

Las denuncias pueden hacerse de manera anónima mediante el asistente virtual Sindi, disponible 24/7 en WhatsApp y Telegram (6330-3333), así como en redes sociales (@AcodecoPma) y en la página web oficial.

Acodeco recuerda los beneficios reales de la ley

La entidad reiteró que los ciudadanos deben conocer qué descuentos están contemplados en la Ley 6, ya que algunos reclamos, como rebajas en televisión por cable o internet, no forman parte de la normativa.

Asimismo, recordó que las empresas públicas y privadas que prestan servicios deben habilitar una ventanilla exclusiva para jubilados, pensionados y personas mayores, e invitó a más comercios a adoptar este trato preferencial como buena práctica.