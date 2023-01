Resumen de noticias: Lo que debes leer antes de dormir

Panamá/Este lunes 23 de enero estuvo cargado de mucha información, a continuación te compartimos las noticias que no debes dejar de leer antes de dormir.

Panamá responde a Bush por señalamientos de supuesta ayuda a ‘Irán’

El diario estadounidense Washington Post publicó este domingo 22 de enero, un artículo del embajador de Panamá en los Estados Unidos, Ramón Martínez con la posición de Panamá sobre las declaraciones hechas la semana pasada por el exgobernador de la Florida Jeb Bush, en torno a la supuesta “ayuda” que brinda nuestro país al régimen de Irán.

( Nota completa aquí )

La respuesta de Carrizo a Martín Torrijos: 'El torrijismo se vive no se habla'

“El torrijismo se vive no se habla y eso es lo que ha hecho el presidente Laurentino Cortizo en esta administración. No se no lo he leído completo, pero no sé.” dijo el vicepresidente José Gabriel Carrizo mostrando poca importancia a lo señalado por el expresidente Martín Torrijos previo al inicio del Directorio Nacional que desarrolla el Partido Revolucionario Democrático, este domingo 22 de enero.

( Nota completa aquí )

Las reacciones de Katleen Levy, Blanca Herrera y Carolina Dementiev tras la boda de Sheldry Sáez

La noche del sábado 21 de enero fue mágica para la empresaria y modelo panameña Sheldry Sáez tras contraer matrimonio con Giancarlo D’Agord Estripeaut en la catedral basílica Santa María la Antigua, ubicada en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

( Nota completa aquí )

Crimen: Asesinan a una pareja de adultos mayores en Chanis

Una pareja de adultos mayores, de 81 y 80 años, dos profesores universitarios jubilados, fueron asesinados a golpes, por delincuentes, que supuestamente entraron a robar a su residencia en Calle 10 (Calle de Los Pinos) de Chanis, en el corregimiento de Parque Lefevre, en la capital.

( Nota completa aquí )

Surge interés por mano de obra panameña en Canadá

Compañías canadienses han estado en comunicación con Panamá, a través del Ministerio de Trabajo, para ver la posibilidad de exportar esa mano de obra.

( Nota completa aquí )