Revocatoria de mandato: Tribunal Electoral autoriza inicio de recolección de firmas contra alcalde de Barú
El proceso de recolección de firmas se desarrolla bajo las nuevas disposiciones del Decreto 8 de julio de 2025, que refuerza los mecanismos de autenticación ciudadana.
Barú, Chiriquí/El Tribunal Electoral (TE) autorizó a la ciudadana Ana Cecilia González el inicio del proceso de recolección de firmas de respaldo a la solicitud de revocatoria de mandato contra el alcalde de Barú, en Chiriquí, Franklin Valdés Pitty, electo por el Partido Panameñista.
La resolución emitida este lunes 15 de septiembre de 2025 establece que González deberá reunir el respaldo del 30% de los ciudadanos habilitados en el padrón electoral del distrito de Barú, lo que equivale a unas 14,914 firmas válidas.
Antes de esta fase, el TE ordenó un período de dos semanas de capacitación para los activistas designados por la promotora de la iniciativa, tal como lo contempla el Decreto 49 de 2020, modificado por el Decreto No. 8 de julio de 2025. Una vez agotado ese plazo, al día siguiente hábil se podrá iniciar la recolección formal de firmas.
A la fecha, el Tribunal Electoral ha recibido 12 solicitudes de revocatoria de mandato en todo el país. De ellas, cinco ya han sido activadas contra autoridades principales, es decir, cuentan con autorización para iniciar la recolección de firmas:
- Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján.
- Oliver Ríos, vicealcalde de Arraiján.
- Olga Paulette Thomas, diputada del circuito 8-3.
- Raquel del Carmen Murillo Godoy, representante del corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena.
Con la autorización otorgada, González y su equipo deberán organizar la logística para lograr las casi 15 mil firmas requeridas en Barú, lo que marcaría un precedente en la provincia de Chiriquí dentro de este mecanismo de participación ciudadana.