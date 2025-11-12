Revocatoria de mandato en Colón: Inicia periodo de recolección de firmas contra alcalde Galván

De acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Electoral del 28 de octubre de 2025, el proceso fue promovido por el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez, quien deberá reunir el 30% del padrón electoral correspondiente al circuito 3-1, lo que equivale a 52,149 firmas válidas de un total de 173,829 electores inscritos.

Colón/A partir de este miércoles 12 de noviembre comenzó oficialmente el periodo de recolección de firmas para la revocatoria de mandato del alcalde de Colón, Lorenzo Diógenes Galván Niño, tras la autorización emitida por el Tribunal Electoral (TE) el pasado 28 de octubre.

De acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Electoral del 28 de octubre de 2025, el proceso fue promovido por el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez, quien deberá reunir el 30% del padrón electoral correspondiente al circuito 3-1, lo que equivale a 52,149 firmas válidas de un total de 173,829 electores inscritos.

El documento oficial detalla que Rodríguez contará con un plazo de 120 días calendario para recolectar las firmas requeridas, conforme al numeral 4 del artículo 6 del Decreto 49 de 2020.

La Dirección Regional de Organización Electoral de Colón informó que, previo al inicio de la recolección, los activistas designados recibirían dos semanas de capacitación sobre los procedimientos y requisitos establecidos en la normativa vigente. La resolución también ratifica la validez de la solicitud de revocatoria presentada por Rodríguez y ordena a las autoridades electorales locales coordinar el proceso bajo las reglas y mecanismos definidos por el Tribunal Electoral.