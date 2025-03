Reacciones a la situación de Ricardo Martinelli y su asilo en Nicaragua

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir de este jueves 27, comienza la cuenta regresiva hasta el 31 de marzo a la medianoche, fecha en la que el expresidente Ricardo Martinelli deberá decidir si parte rumbo a Nicaragua para acogerse al asilo político que ha solicitado, marcando un cambio en el panorama político del país.

Ana Matilde Gómez, excandidata presidencial, exdiputada y exprocuradora general de la Nación, compartió su impresión sobre el anuncio del canciller de la República, Javier Martínez - Acha y las implicaciones que tiene para el Gobierno Nacional.

De acuerdo con Gómez, si bien esta noticia no sorprende, porque era previsible que algo así ocurriera en algún momento, lo cierto es que causa indignación. Destacó que, en los últimos días, Martinelli ha estado muy activo en redes sociales, sobre todo tras la aprobación de las reformas a la Ley orgánica de la Caja de Seguro Social, insinuando que había dado su respaldo político a José Raúl Mulino y, aparentemente, esperando una respuesta a lo que se le prometió en campaña.

Desde el punto de vista jurídico, la exprocuradora calificó la situación como frustrante y una "burla más al pueblo panameño", así como un “golpe a la eficacia de la justicia”.

"El único lugar donde debería estar Ricardo Martinelli es en la cárcel. Es un condenado por un delito común. Él es una persona que cometió un delito grave en Panamá con una pena de 12 años, que he hecho un despliegue de defensa, pero de lo más amplio (…) Venir a alegar a estas alturas principio de especialidad también me parece otra burla”, dijo.

La exprocuradora también destacó que esta situación representa un revés político para el expresidente. Manifestó que esta situación es, sin duda, un fracaso político para Martinelli.

Por su parte, Juan Diego Vásquez, exdiputado y presidente del movimiento "Vamos", advirtió que esta situación envía un mensaje preocupante a las más de 20.000 personas detenidas en los centros penitenciarios del país, quienes también tienen familias, abogados y derechos, pero no gozan de los mismos privilegios.

"Cuántas personas, en la condición de delincuentes comunes, condenados por un delito de este tipo, revisada la sentencia en todas las instancias, venga ahora a dársele la oportunidad. No olvidemos que esto no es lo que dijo el canciller Acha, y lo digo con todo el respeto del mundo de que él vaya a tener un tratamiento", cuestionó.

Vásquez también rechazó la justificación de la presunta necesidad de tratamiento médico como argumento para el asilo.“ Alguien que necesita urgentemente un tratamiento, no se pone a tomar vino o a tomar alcohol. Un día sí, un día no. No hace fiestas en un jacuzzi, paella o parrillada. No hace reuniones políticas de día, de noche y de tarde”, expresó.

Finalmente, el exdiputado calificó la situación como una "garantía de impunidad".

"Es una vergüenza lo que se ha utilizado para excusar lo que es, sin duda, la garantía de impunidad, porque como bien se ha dicho, Ricardo Martinelli no porque lo diga yo, yo no he cruzado palabras con Martinelli, pero él fue condenado en un juzgado, confirmado en un tribunal superior, pasó a la corte, ha sido revisado en varias instancias, con recursos extraordinarios, y él debe estar donde están los que viven ese proceso, que es detenidos cumpliendo la sentencia”, concluyó.