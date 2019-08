Rubén Blades se pronunció sobre el caso pinchazos

El cantante y compositor panameño Rubén Blades ha escrito un mensaje en el que hace referencia al caso de “pinchazos telefónicos”, en el que fue enjuiciado el expresidente Ricardo Martinelli y donde el Tribunal de Juicio declaró no culpable al exgobernante.

En el escrito titulado “ ¿El Aroma del Billete?”, Blades no menciona el nombre de Ricardo Martinelli y en todo momento se refiere al "ex".

Plantea que " no puede decir que fue sorprendido por el reciente fallo", lo que sí le sorprendió " fue el hecho de que se le acusara y enjuiciara porque en nuestro país no estamos acostumbrados a ver en el banquillo de los acusados a gente de plata, del mundo político, o con influencias sociales".

También expresó que no esperaba un fallo justo, ni tampoco un final feliz para el país, " para la decencia" y que hasta ahora, parece que en Panamá no existe aún la posibilidad de un fallo que no esté viciado, de alguna manera.

Dentro de todo el complejo y burdo escenario en el que se desarrolló la magistral obra, ya se habían planteado acciones que nos recuerdan escenas sacadas de una película de gángsters, agrega.

“ La dilatación del proceso, excusas y enfermedades inventadas, declaraciones absurdas, actos de circo, rabietas, lloraderas y alharacas. Cabe notar que todo eso ocurrió en Panamá, no en la Florida, hecho que nos hizo recordar lo diferente que se portaba la gente cochina cuando entraba a la Zona del Canal, cuando aún existía ese enclave colonial”, dijo.

Según Blades, no es descabellado opinar entonces que el problema del sistema judicial en Panamá fue ideado a propósito, e impuesto a través de los poderes e intereses anti-nacionales representados en centros de influencia como la Asamblea Nacional.

Ejemplo: ¿por qué no se encuentra prohibida la prescripción del delito contra el interés nacional, incluyendo el hurto por servidores públicos? No solo hay omisiones que lucen premeditadas. Muchas leyes han sido creadas y dotadas de la vaguedad necesaria para confundir argumentos, o redactadas con un lenguaje que permite todo tipo de interpretaciones legales y/o leguleyas que ayudan a evadir responsabilidades penales y/o civiles, en los raros casos en que tales anti-panameños son llevados a un juicio público.

Blades argumentó que lo que ha hecho el caso del “ ex”, es simplemente exhibir, una vez más, el deterioro de todo el sistema de justicia nacional. "Fallas iniciales en el manejo de algunas instancias del proceso, algo que incluso no sabemos si fueron intencionales o no, produjeron una atmósfera legalmente enredada que luego ni la declaración de testigos que participaron en los hechos delictivos alegados, ni el impresionante cúmulo de pruebas circunstanciales pudieron disipar", advirtió.

A su juicio, de nada sirvió que el propio acusado admitiera públicamente poseer " dossiers" de todos en Panamá. Tampoco que una diplomática de Estados Unidos revelara su osada petición de ayuda para espiar a sus enemigos políticos, solicitud expuesta a través de la plataforma “ Wikileaks". Y alegó que no influyó en el fallo el hecho de que un gobierno extranjero hubiera estudiado objetivamente las evidencias presentadas para solicitar la extradición del ex, encontrándolas suficientemente fundamentadas como para conceder tal solicitud. Con los mismos argumentos, allá sí, pero acá, no.