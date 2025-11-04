Salario mínimo: Revisión debe hacerse con prudencia y realismo, aseguró ministra de Trabajo

Ciudad de Panamá/La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, confirmó que el próximo sábado 15 de noviembre será instalada la mesa de salario mínimo, en la que participarán representantes del sector empleador, trabajador y del Gobierno.

Muñoz indicó que considera necesario evaluar un posible aumento salarial, tomando en cuenta la realidad económica que enfrenta el país.

Se debe evaluar, dar algo de aumento a los trabajadores en base a la realidad que vive el país, por supuesto que sí. Este es un tema que tenemos que llevar a la mesa actuando con prudencia y sensatez, sin levantar expectativas”. — Jackeline Muñoz - Ministra de Trabajo

La ministra Muñoz recordó que este diálogo suele recorrer distintas regiones del país y, en ocasiones, no logra acuerdos inmediatos. Por ello, subrayó la necesidad de mantener un ambiente de consenso.

“Estamos haciendo un acercamiento con los sectores tanto empleador como trabajador para hacer un llamado y mirar la realidad del país, y poder entonces darle una proyección a los trabajadores y al salario”, agregó Muñoz.