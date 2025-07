Salud mental en Panamá: especialista pide actuar ante señales de alerta

Ciudad de Panamá/En un país donde los trastornos mentales siguen siendo un tema poco discutido, pero cada vez más presente en la vida diaria, la Caja de Seguro Social (CSS) lanza un llamado a la población para romper el silencio, identificar las señales de alerta y buscar ayuda oportuna para prevenir tragedias.

Durante una entrevista reciente, la doctora Jazmín Cedeño, directora nacional de Salud Mental de la CSS, ofreció un panorama preocupante: entre el 10 % y 15 % de los jóvenes panameños presenta algún tipo de trastorno mental, siendo la depresión y la ansiedad los más comunes. “Después de la pandemia, estas cifras se han incrementado. Los intentos de suicidio en la población de entre 14 y 29 años han aumentado, y ya es la tercera causa de muerte en ese grupo”, advirtió Cedeño.

La especialista enfatizó que el tema de la salud mental no puede seguir siendo un tabú y que los medios, las escuelas, las familias y la sociedad en general deben asumir un rol activo. “Este es un problema de todos. No solo de las instituciones de salud”, recalcó.

Señales de alerta que no deben ignorarse

Entre las señales más frecuentes que deben encender las alarmas en el entorno familiar o social, la doctora Cedeño mencionó:

Cambios repentinos de estado de ánimo.

Pérdida de interés en actividades cotidianas.

Alteraciones en el sueño o el apetito.

Comentarios frecuentes sobre la muerte.

Aislamiento social y falta de energía.

Dificultad para concentrarse o manejar el estrés.

“Uno de los grandes mitos es que preguntar sobre pensamientos suicidas incita a una persona a intentarlo. Es falso. Preguntar abre un espacio seguro para expresar emociones”, señaló.

La hiperconectividad no reemplaza el vínculo humano

La directora de Salud Mental alertó también sobre los efectos de la tecnología en las relaciones humanas: “Estamos más conectados que nunca, pero más solos. Un grupo de WhatsApp no reemplaza un abrazo ni una conversación cara a cara. El cerebro necesita contacto real”.

Frente a esta realidad, hizo un llamado urgente: buscar ayuda no es debilidad, es un acto de fortaleza y autocuidado. “Somos humanos, no robots. Reconocer que algo no anda bien es el primer paso para sanarnos. Está bien no sentirse bien”.

Finalmente, Cedeño destacó que la CSS sigue fortaleciendo sus programas de atención, pero insistió en que la prevención empieza en casa, en las aulas y en los espacios comunitarios. “No podemos seguir ignorando que la salud mental es parte fundamental del bienestar general. Actuar a tiempo salva vidas”.