Los Santos registra una reducción del 84% en los casos de dengue

Minsa continúa con operativos destinados a identificar y eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor, además de desarrollar jornadas de concienciación dirigidas a las comunidades.

Los Santos/El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene los operativos de prevención, vigilancia y control del dengue en la provincia de Los Santos, donde las autoridades reportan una importante disminución de los casos acumulados en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el director regional de Salud de Los Santos, Antonio Manuel González González, actualmente se contabilizan 85 casos de dengue en la provincia, frente a los 454 registrados durante el mismo periodo de 2025.

La cifra representa una reducción del 84%, equivalente a 369 casos menos que el año anterior. Con este comportamiento epidemiológico, Los Santos se ubica en la posición número 11 entre las provincias con más casos acumulados de dengue en el país.

Los casos registrados este año se concentran principalmente en los distritos de Las Tablas, Guararé y Los Santos, según detalló el funcionario.

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Ante este escenario, el Minsa continúa con operativos destinados a identificar y eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor, además de desarrollar jornadas de concienciación dirigidas a las comunidades.

González destacó que la reducción también está relacionada con la participación de la población en las acciones preventivas, principalmente mediante la eliminación de recipientes y objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos.

Asimismo, resaltó la colaboración de las familias que permiten el ingreso del personal de salud a sus viviendas para realizar inspecciones y apoyar las labores de limpieza en patios y áreas cercanas.

Las autoridades reiteran el llamado a mantener las medidas de prevención, especialmente la eliminación de cualquier recipiente que pueda acumular agua, para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.