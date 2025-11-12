¡Prepare su bolsillo! Precios de la gasolina registrarán un aumento a partir del 14 de noviembre

La entidad explicó que estos ajustes reflejan las variaciones en los precios internacionales de los productos terminados —gasolinas y diésel—, cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Secretaría Nacional de Energía informó que, a partir de este viernes 14 de noviembre y hasta el jueves 27 de noviembre de 2025, entrarán en vigor los nuevos precios máximos de venta al consumidor de combustibles líquidos en todo el país.

De acuerdo con la actualización quincenal, los tres principales derivados del petróleo registrarán incrementos en su valor por litro:

Gasolina de 95 octanos: sube de 84.8 a 88.0 centavos por litro

sube de Gasolina de 91 octanos: pasa de 81.6 a 85.1 centavos por litro

pasa de Diésel bajo en azufre: aumenta de 81.4 a 85.9 centavos por litro

Te podría interesar: Se corona al primer campeón del Torneo de Baloncesto PIFIA dos contra dos en Panamá

La entidad explicó que estos ajustes se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados — gasolinas y diésel — cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor del país. El ajuste se realiza cada 14 días.

Durante el actual periodo de referencia, las cotizaciones internacionales registraron una ligera tendencia al alza. Nuestro compromiso es garantizar que las variaciones reflejen únicamente los costos internacionales y continuar trabajando en alternativas que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles.