Seis aprehendidos, entre ellos cuatro menores por robo a un comercio en Don Bosco

Ciudad de Panamá, Panamá/Seis individuos, entre ellos cuatro menores, fueron aprehendidos por estar vinculados al robo de una panadería y refresquería, ubicada en la vía principal de Barriada Los Caobos, Don Bosco, ciudad de Panamá.

El subcomisionado Carlos Asprilla, jefe del "Área A" Juan Díaz, indicó que el incidente se registró cuando los individuos, dos de ellos con pistola en mano, ingresaron al local y mediante amenazas despojaron a la propietaria de una caja registradora que contenía dinero en efectivo, así como teléfonos celulares de diferentes marcas. Luego de cometer el hecho, los asaltantes huyeron en un vehículo.

Inmediatamente se activaron los puntos de bloqueo e inició una persecución en la vía Domingo Díaz, donde se interceptó a los delincuentes dando con su aprehensión. Además, se recuperó una caja registradora con dinero efectivo, celulares y dos armas de fuego tipo pistola.

Los aprehendidos se encuentran a disposición de las autoridades para continuar con los procesos legales correspondientes.

