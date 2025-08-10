Tres personas rescatadas tras daño de una embarcación en altamar

En lo que va del 2025, se han activado siete alertas SAR, con un total de 23 personas rescatadas, en el área del Pacífico panameño.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tres ciudadanos que se encontraban a bordo de una embarcación con desperfectos mecánicos fueron rescatados por la Policía Nacional en altamar, frente a las costas de Veracruz, Panamá Oeste.

El rescate fue posible luego de una alerta ciudadana.

Según informes compartidos por la Policía, estos individuos habían realizado el zarpe de la rampa pública de Diablo la noche del sábado y, al encontrarse en situación de riesgo, acudieron al llamado de auxilio.

El teniente Rigoberto Jiménez, de la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas, recomendó a quienes realizan actividades de pesca deportiva o giras recreativas “verificar las condiciones mecánicas de las embarcaciones antes de zarpar, de igual manera mantener los equipos de comunicación al día y contar con los números de teléfono para reportar algún tipo de incidente en altamar”.

De acuerdo con la Policía Nacional, en lo que va del 2025 se han activado siete alertas SAR, con un total de 23 personas rescatadas, en el área del Pacífico (Taboga, Veracruz y el Archipiélago de las Perlas), sectores de mayor incidencia.

Te puede interesar: