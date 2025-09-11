Senacyt | De la malaria a la inteligencia artificial: las investigaciones que transforman a Panamá

Ortega enfatizó que la pandemia puso en primer plano “la superficie del trabajo” que la institución venía desarrollando desde años atrás, y defendió la investigación como pilar para responder a crisis sanitarias, ambientales y económicas.

ciudad de panamá/La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) cumple 33 años de existencia, consolidándose como un motor clave para el desarrollo científico, la educación y la innovación en Panamá. Desde su creación, la institución ha trabajado en transformar la ciencia y la tecnología en herramientas estratégicas para el progreso del país y la mejora de la calidad de vida de los panameños.

Eduardo Ortega, director de la Secretaría, resaltó que la formación de capital humano ha sido la columna vertebral de la política científica: Senacyt ha financiado becas que han permitido la formación de cerca de 4.500 panameños en las mejores universidades del mundo y desarrolla programas de maestría y doctorado en el país para retener talento. Ortega afirmó que ese crecimiento en formación explica el notable aumento del número de investigadores en Panamá.

Más investigadores y más centros de investigación

Según Ortega, el Sistema Nacional de Investigación, creado hace 17 años, contribuyó a cuadruplicar la comunidad investigadora en el país. Hoy existen alrededor de 20 centros de investigación adicionales a los históricos (Idiap, Smithsonian, Universidad de Panamá), lo que ha ampliado la capacidad de producción de conocimiento científico en áreas estratégicas.

Proyectos con impacto: salud, biodiversidad y calidad del agua

El secretario general destacó que Senacyt ha financiado más de 300 proyectos de investigación que abordan temas como cambio climático, calidad del agua y del aire, y salud pública. Entre los ejemplos citados por Ortega figuran avances en investigaciones sobre malaria y leishmaniasis, incluido el secuenciamiento del genoma del parásito y el desarrollo de candidatos vacunales, así como metodologías innovadoras para tratar formas resistentes de malaria. Estos estudios, dijo, tienen implicaciones directas para la salud pública en zonas fronterizas y rurales.

En materia ambiental, Ortega mencionó investigaciones de largo plazo sobre la contaminación de ríos (como La Villa en Azuero) y trabajos en biodiversidad que se apoyarán en la estación científica en Coiba, proyecto que permitirá comparar ecosistemas y detectar pérdidas de diversidad para impulsar medidas de conservación.

Un centro regional en vacunas y la estrategia hacia semiconductores e IA

Ortega anunció la inauguración del Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos, una instalación que, aseguró, no tiene precedentes en Centroamérica y el Caribe y que cuenta con tecnología de punta y científicos panameños.

Además, Senacyt impulsa una estrategia nacional de semiconductores y de inteligencia artificial. Ortega explicó que, en apenas dos años, la secretaría ha enviado 59 panameños a formarse en semiconductores (entre cursos cortos, maestrías y doctorados), en estados como Arizona, y trabaja en la creación de un centro de investigación en semiconductores en la Universidad Tecnológica de Panamá. El objetivo es diversificar la matriz económica y atraer empresas de diseño y manufactura tecnológica.

Presupuesto, prioridades y continuidad institucional

Reconociendo los retos fiscales, Ortega admitió que Senacyt enfrenta recortes en su presupuesto, por lo que la institución deberá priorizar proyectos “críticos” y ser más estratégica en 2026. Aun así, subrayó que no dejarán de avanzar en programas esenciales.

“La innovación y la investigación han alcanzado un nivel en que Panamá no puede retroceder”, concluyó.