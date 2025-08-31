Sendero de La Cruz en Altos de Campana cerrará sus puertas por 90 días para rehabilitación

Con una longitud de aproximadamente 993 metros , es uno de los más atractivos para los amantes del senderismo en Panamá.

El Sendero de La Cruz, uno de los puntos más visitados dentro del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, permanecerá cerrado durante 90 días debido a un plan de rehabilitación y mejoramiento que busca garantizar la seguridad de los visitantes y preservar la experiencia turística en este sitio emblemático.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente), a partir del lunes 1 de septiembre se restringirá el acceso al sendero como medida preventiva, mientras se desarrollan las labores de infraestructura.

Mejoras proyectadas en el Sendero de La Cruz

Los trabajos de rehabilitación incluyen la construcción de escaleras, la instalación de sogas de apoyo para facilitar el ascenso, así como la edificación de un nuevo mirador en la cima del cerro. Estas mejoras buscan ofrecer un recorrido más seguro y accesible para los visitantes nacionales e internacionales.

El Sendero de La Cruz, de aproximadamente 993 metros de longitud, es uno de los más atractivos para los amantes del senderismo en Panamá, ya que combina naturaleza, historia y vistas espectaculares. Desde su recorrido se pueden apreciar paisajes únicos como la Bahía de Chame, la desembocadura del río Sajalíces y extensos bosques de manglares. Además, es un punto clave para la observación de aves, flora y fauna propias de la región.

Importancia histórica y turística

El Sendero de La Cruz debe su nombre a la Cruz ubicada en la cima del cerro, un símbolo que data de la década de 1960 y que se ha convertido en parte de la identidad del parque. Su atractivo ha posicionado a Altos de Campana como un referente del turismo ecológico en Panamá.

El cierre temporal, según MiAmbiente, es una medida necesaria para asegurar que los visitantes puedan disfrutar de una experiencia de turismo sostenible en un espacio natural protegido. Una vez culminen las obras, el área contará con mayor seguridad y mejores facilidades para los excursionistas.

El Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, ubicado en la provincia de Panamá Oeste, es reconocido como el primer parque nacional creado en Panamá (1966) y continúa siendo un destino favorito para quienes buscan disfrutar de la biodiversidad y el ecoturismo en el país.