Sigue el rechazo de varios sectores tras suspensión de jubilaciones especiales de magistrados de la Corte

Ciudad de Panamá, Panamá/Diversos sectores siguen alzando su voz contra la llamada suspensión del privilegio de un “fondo de compensación por retiro” que, además, solo toca a los nueve magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y se mantiene para los jueces y magistrados de tribunales superiores, lo que sigue siendo “una triste desconexión alarmante con la realidad nacional”.

La Comisión Nacional Pro-Valores Cívicos y Morales de Panamá, a través de un comunicado, expresó su rechazo a la decisión de la Corte Suprema de continuar adelante con la creación de este fondo, que representa un sistema de jubilaciones especiales.

“Los jueces no dirigen ejércitos ni controlan presupuestos; su autoridad emana exclusivamente de la legitimidad que les otorga la fe ciudadana en su competencia, independencia e integridad. Cuando los magistrados utilizan su posición para otorgarse beneficios económicos extraordinarios, socavan precisamente esa confianza que constituye el fundamento mismo del Estado de derecho”, advierte la comisión en el pronunciamiento por la integridad judicial.

Igualmente, sostienen que "ningún funcionario público, sin importar su rango o investidura, puede estar por encima de los principios de austeridad, transparencia y servicio público que deben regir en toda democracia”.

En cuanto al rol de la Asamblea Nacional, les piden ejercer su función de control y crear los marcos normativos que prevengan este tipo de abusos en el manejo de los recursos públicos, específicamente destinados al funcionamiento de la administración de justicia.

“No es el momento”

Juan Alberto Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), dijo que no es justo que pocas personas puedan llevarse unas jubilaciones especiales cuando la mayoría de los panameños no las tenemos.

Agregó que no es el momento, porque el Gobierno está haciendo recortes presupuestarios “grandes”. “No es momento para buscar ni aumentos ni jubilaciones especiales”.

Un órgano del Estado debe evitar los “excesos” del otro

Por otro lado, el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, durante el periodo de incidencias hoy en el pleno de la Asamblea Nacional, pidió al resto del legislativo ejercer su rol de pesos y contrapesos para evitar los excesos, en este caso, por parte del judicial.

Acerca de las declaraciones de la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, que, a través de un comunicado, rechazó “todo irrespeto o injerencia de otros Órganos del Estado en los asuntos que únicamente competen al Órgano Judicial”, le recordó que en el sistema de gobierno panameño se aplica el principio de pesos y contrapesos entre los tres poderes del Estado, teoría fallada por la propia Corte.

“El contrapeso lo debe hacer la Asamblea Nacional por virtud de ley; esto, ¿qué quiere decir? Que eso que lo llaman fondo de retiro debe venir a la Asamblea por una ley, y es la ley que debe expedir el poder legislativo”.

Cedeño reiteró que el acuerdo que crea el fondo especial de retiro o jubilaciones especiales tiene visos de inconstitucionalidad.

El pasado martes 12 de agosto, el pleno de la Corte Suprema de Justicia realizó una reunión extraordinaria para abordar el acuerdo que crea el fondo especial de retiro para jueces y magistrados, que ha desatado polémica y rechazo por diversos sectores de la sociedad civil y de otros órganos del Estado.

A las 9:40 p.m., la secretaria de la Corte Suprema, Yanixsa Yuen, anunció que el acuerdo del plan de retiro se suspende solo para los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia; se mantiene para jueces y magistrados de tribunales superiores.