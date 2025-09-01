Sinaproc emite aviso de vigilancia por lluvias significativas en gran parte del país

El Sistema Nacional de Protección Civil informó que hasta el 3 de septiembre se esperan fuertes aguaceros y tormentas en varias provincias y comarcas, con riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia por lluvias significativas y tormentas, vigente del 1 al 3 de septiembre, tras los pronósticos emitidos por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Las condiciones estarán influenciadas por el paso de la Onda Tropical #28 y la activación de bajas presiones, lo que provocará aguaceros y tormentas de moderadas a muy fuertes, con ráfagas de viento puntuales. La entidad advirtió que existe una alta probabilidad de acumulados de lluvia intensos, especialmente el 3 de septiembre, con cobertura a nivel nacional.

Las provincias y comarcas bajo aviso incluyen a Chiriquí, Bocas del Toro, Coclé, Panamá, Veraguas, Panamá Oeste, Colón y la comarca Ngäbe Buglé. Entre los posibles impactos se encuentran caída de árboles y ramas, calles y áreas anegadas, deslizamientos menores y crecidas de ríos y quebradas.

El Sinaproc recomendó a la población mantenerse informada a través de las cuentas oficiales de la entidad y del Imhpa, evitar cruzar ríos o quebradas durante y después de las lluvias, y conducir con precaución ante posibles deslizamientos y acumulación de agua en las carreteras. También hizo un llamado a asegurar techos y láminas de zinc que puedan ser desprendidos por ráfagas de viento, así como a mantener protegidos a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Las autoridades reiteraron que, en caso de emergencia, se pueden comunicar a la línea 911 o al 520-4426.

Puede interesar: Pescadores de Juan Hombrón llevan una semana afectados por fuertes vientos y mar de fondo