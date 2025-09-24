Sinaproc recomienda precauciones por tormentas eléctricas y crecidas repentinas de ríos

Las autoridades recordaron que ante cualquier eventualidad la ciudadanía puede comunicarse a los números 911 y 520-4426 .

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en todo el territorio nacional desde el 24 hasta el 27 de septiembre de 2025, por lo que pidió a la población acatar las recomendaciones de seguridad para prevenir emergencias.

Provincias y comarcas bajo aviso

La medida aplica para todas las provincias del país y las comarcas Emberá Wounaan, Ngäbe Buglé y Guna Yala.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el fenómeno está asociado a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), sistemas de bajas presiones en la región y el paso de la onda tropical N.° 32 por el Caribe. Estos sistemas atmosféricos generan condiciones propicias para lluvias intensas, aguaceros con actividad eléctrica, ráfagas de viento y eventuales crecidas de ríos.

Recomendaciones a la población

El Sinaproc recordó a la ciudadanía medidas de prevención para reducir riesgos:

Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.

Desconectar aparatos eléctricos si hay riesgo de inundación en viviendas.

Mantenerse lejos de postes de luz, cables caídos y estructuras metálicas.

Refugiarse en lugares seguros como casas, edificios sólidos o albergues temporales.

Conducir con precaución y mantener luces encendidas.

No refugiarse bajo árboles, torres o postes metálicos durante tormentas eléctricas.

Si se está al aire libre, buscar un lugar cerrado (casa o vehículo con techo metálico).

Alejarse de ventanas y puertas de vidrio durante descargas eléctricas.

Líneas de emergencia

Las autoridades recordaron que ante cualquier eventualidad la ciudadanía puede comunicarse a los números 911 y 520-4426.

El aviso estará vigente hasta el sábado 27 de septiembre de 2025.