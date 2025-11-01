Sinaproc advierte: no es recomendable ir a playas ni ríos este fin de semana largo

El Sinaproc informó que mantendrá personal desplegado a nivel nacional durante el asueto, para brindar seguridad y atención inmediata a la ciudadanía.

Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió una advertencia preventiva para este fin de semana largo, exhortando a la población a evitar visitar playas, ríos y balnearios, debido a las condiciones inestables del clima y los riesgos por lluvias e inundaciones en distintas regiones del país.

Si está lloviendo, evitar lo que es el tema de la actividad propia de playa. Estamos también con lo que es el aviso del mar de fondo y otras mareas que se pueden estar generando en el litoral Pacífico. En cuanto al río, sí, es menos recomendable. ¿Por qué? Estamos en temporada lluviosa”, explicó René García, oficial de Emergencias del Sinaproc.

Las autoridades recordaron los fuertes aguaceros registrados la semana pasada en la península de Azuero, que provocaron inundaciones y desbordes de ríos y quebradas, e insistieron en que la vigilancia por mar de fondo sigue vigente, especialmente en el litoral Pacífico.

El Sinaproc también emitió recomendaciones para quienes asistan a los desfiles patrios del 3 de noviembre, instando a las familias a mantenerse hidratadas, descansar adecuadamente y alimentarse bien antes de salir. “Si usted quiere ir a honrar a la patria viendo desfiles, tiene que salir muy bien alimentado, descansado e hidratado”, señalaron las autoridades.

Sobre los golpes de calor, García explicó que es importante reconocer los síntomas. “La persona va a presentar sudoración, cansancio extremo y sensación de fiebre. Lo ideal es llevarla a un lugar fresco, bajo sombra, e hidratarla sin excederse en la cantidad de agua”.

El Sinaproc informó que mantendrá personal desplegado a nivel nacional durante el asueto, para brindar seguridad y atención inmediata a la ciudadanía. En tanto, la Caja de Seguro Social recordó que se mantiene la alerta verde y que los centros de urgencias están preparados para atender cualquier eventualidad durante estos días.

Con información de Fabio Caballero.