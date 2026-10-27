Instalaciones judiciales en Los Santos se trasladan a nueva sede luego del sismo del 9 de octubre

Las nuevas instalaciones de la Jurisdicción Oral Civil de la provincia de Los Santos, se encuentran operando en su totalidad y se mantendrán, garantizando la continuidad del servicio de administración pública.

Panamá/Las nuevas instalaciones de la Jurisdicción Oral Civil de la provincia de Los Santos se encuentran operando en su totalidad y se mantendrán, garantizando la continuidad del servicio de administración pública. Las labores presenciales se reanudaron el pasado 19 de octubre, manteniendo la agenda y cumplimiento con las audiencias previstas para esta semana, luego del sismo.

Antes del sismo del 9 de octubre, los despachos de la jurisdicción oral civil de Los Santos operaban en la antigua sede judicial, que sufrió graves daños estructurales. Estas dependencias compartían instalaciones con otras instancias del Órgano Judicial en Las Tablas, entre ellas el Palacio de Justicia Dr. Demetrio Porras y los edificios contiguos.

Ahora se mantendrán ubicados en la Plaza Comercial Chan, situada en la calle Carlos Calzadilla de la ciudad de Las Tablas y bajo un horario de lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

La jueza Omaira del Carmen Macías Quezada aseguró que en la nueva sede judicial se encuentran unificados y brindando atención el Juzgado de Circuito Civil, el Juzgado Municipal Civil de la provincia y la Oficina Judicial Civil de Circuito de Los Santos.

“Hemos efectuado unas labores incansables, tanto el personal judicial como el administrativo, para mantenernos operando en todo momento y ofrecer a la ciudadanía la garantía del servicio de justicia de forma efectiva", señaló Macías Quezada, tras hacerse posible el traslado de las instalaciones por el sismo del pasado 9 de octubre.