'Nos sentimos impotentes': Alcalde de Los Santos asegura que aún no recibe los $20 mil del Gobierno para atender la emergencia

El alcalde Raúl Montenegro sostuvo que los gobiernos locales necesitan mayor independencia financiera para responder a las necesidades de sus comunidades y señaló que no todos los municipios reciben desembolsos extraordinarios del Gobierno central.

El alcalde del distrito de Los Santos, Raúl Montenegro, afirmó que el municipio aún no ha recibido los $20 mil anunciados por el Gobierno para atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre, pese a que, según indicó, han transcurrido más de 10 días desde el anuncio del presidente José Raúl Mulino.

Montenegro señaló que el dinero todavía no se refleja en las cuentas municipales y que, tras realizar acercamientos con el Ejecutivo, recibió la información de que el desembolso se concretaría durante esta semana.

"Ya se le ha entregado a todos los municipios de Azuero y también a todas las juntas comunales. Menos a la Alcaldía de Los Santos", aseguró.

El alcalde explicó que el uso de estos recursos está restringido a la compra de alimentos secos, agua y carpas, por lo que el municipio también enfrenta dificultades para responder a otras necesidades de la población afectada.

Y la verdad que, como gobierno local, a veces nos sentimos prácticamente impotentes para poder darle respuesta a nuestra gente", lamentó.

“Están agotados”, expresó al referirse a los residentes de La Colorada y La Villa de Los Santos, quienes, además de sufrir pérdidas materiales, quedaron sin sus hogares.

El edificio de la Alcaldía de Los Santos fue declarado inhabitable tras una revisión realizada en conjunto con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Embajada de Estados Unidos, detalló Montenegro.

Ante el riesgo que representa la estructura para los trabajadores y contribuyentes, los servicios municipales fueron trasladados a la biblioteca Héctor Conte, en La Villa de Los Santos, para mantener la atención a los ciudadanos.

El alcalde indicó que todavía queda pendiente la evaluación de más del 80% de las viviendas del distrito por parte de Sinaproc. Ante esta situación, un grupo de voluntarios se ha puesto a disposición para colaborar con las inspecciones, mientras también se han sumado profesionales de ingeniería.

Montenegro manifestó su preocupación por las familias que perdieron sus viviendas y que, en algunos casos, tardaron décadas en construirlas.

La emergencia también representa un desafío para las finanzas municipales. Montenegro explicó que la Alcaldía de Los Santos depende directamente de las recaudaciones para cubrir servicios como la recolección de basura y otras labores en el distrito.

Según el alcalde, al municipio, que es subsidiado, le faltaban por recaudar hasta $60 mil correspondientes al mes de octubre, una situación que atribuyó al impacto económico del terremoto sobre los residentes y los comercios. Ante este panorama, indicó que el Consejo Municipal evalúa alternativas para los negocios afectados, entre ellas posibles exoneraciones o arreglos de pago para las familias que atraviesan dificultades económicas.

Montenegro sostuvo que los gobiernos locales necesitan mayor independencia financiera para responder a las necesidades de sus comunidades y señaló que no todos los municipios reciben desembolsos extraordinarios del Gobierno central.

Siento que falta una actualización en la ley de centralización porque es imposible que nosotros, como gobierno local, nos atengamos muchas veces, levantar la voz y guardar pleitesía para poder recibir algo", precisó.

El alcalde también planteó la necesidad de gestionar apoyo para recuperar la sede municipal, debido a su valor histórico dentro del casco antiguo de La Villa de Los Santos. Explicó que el edificio forma parte del conjunto patrimonial de la localidad, junto con la iglesia de San Atanasio, el Museo de la Nacionalidad y el antiguo edificio de la Gobernación. Por ello, considera que el Ministerio de Cultura podría participar en la búsqueda de alternativas para su recuperación.

Montenegro reiteró que las actividades tradicionales del 10 de noviembre en La Villa de Los Santos fueron suspendidas, una decisión que, reconoció, tendrá repercusiones económicas para la región de Azuero.

Explicó que la medida responde a razones de seguridad, debido a las afectaciones en las calles y en las viviendas coloniales y de quincha ubicadas en la ruta habitual de los actos conmemorativos, alrededor del parque Simón Bolívar.

El alcalde aclaró que la invitación al presidente de la República y a los ministros se mantiene, pero no para celebrar con desfiles, sino para conmemorar la fecha histórica en La Villa de Los Santos.

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