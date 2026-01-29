Subcomisión de la Asamblea realiza análisis para mejorar proyecto de ley de semáforos sonoros

Las instituciones del sector transporte y discapacidad presentaron observaciones para fortalecer la iniciativa que busca mejorar la movilidad más segura para las personas con discapacidad visual en el país.

Ciudad de Panamá/La subcomisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional analizó nuevos aportes al proyecto de ley que propone la implementación de semáforos inclusivos con tecnología sonora para personas con discapacidad, durante una reunión encabezada por el diputado Ricardo Vigil.

Donde el presidente de la subcomisión explicó que el objetivo principal de esta iniciativa es poder garantizar mayor seguridad vial, donde se convocó a representantes como la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) y la Policía Nacional, entre otras entidades.

Durante el encuentro, el diputado Francisco Brea, reiteró que la propuesta busca responder a las necesidades de las personas con discapacidad visual, promoviendo entornos urbanos más accesibles y seguros mediante la instalación de semáforos sonoros.

Informo Miguel Atencio, del Departamento de Accesibilidad de Senadis, destacó la importancia del proyecto, al señalar que un porcentaje significativo de la población panameña presenta algún tipo de discapacidad. Según los datos mencionados, el 18% de la población tiene una condición de discapacidad, y de ese total, el 7.3% corresponde a personas con discapacidad visual.

Además, Atencio indicó que SENADIS brinda acompañamiento técnico a la ATTT, especialmente en la definición de criterios relacionados con los espacios adecuados para la instalación de este tipo de semáforos.

Por su parte, Amhed Guevara, representante de la ATTT, informó que desde el año 2010 se han realizado adecuaciones en la infraestructura de semáforos sonoros en la ciudad capital, iniciando con 16 puntos, los cuales se han incrementado progresivamente. A la vez añadió que en el presupuesto anual de la entidad se contempla la adquisición de nuevos semáforos acústicos, diseñados para facilitar el desplazamiento seguro de personas con discapacidad visual o con visión reducida.

Finalmente, al concluir la reunión, el diputado Ricardo Vigil solicitó a las instituciones a tomar en cuenta sus propuestas antes del martes 3 de febrero, con el fin de consolidar un informe que será presentado ante la Comisión de Comunicación y Transporte para continuar con el análisis del proyecto de ley.

