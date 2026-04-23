Suspenderán atención de urgencias en policlínica de Betania por jornada de desinfección

La medida se aplicará el sábado 25 de abril de 2026, en horario de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., periodo durante el cual no habrá acceso al área de urgencias.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó sobre un cierre temporal del servicio de urgencias de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo, ubicada en Betania, debido a una jornada de limpieza y desinfección profunda.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida se aplicará el sábado 25 de abril de 2026, en horario de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., periodo durante el cual no habrá acceso al área de urgencias. La atención médica en este servicio se reanudará a partir de las 9:00 a.m., en lugar de su horario habitual.

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La institución explicó que estas labores forman parte de las acciones para mantener condiciones óptimas de salubridad y garantizar la seguridad tanto de los pacientes como del personal médico.

Ante esta suspensión temporal, la CSS recomendó a la población acudir a otros centros de atención que operan las 24 horas, como la Policlínica Manuel María Valdés y el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en caso de presentarse una emergencia durante el horario establecido para la limpieza.