Teletón 20-30 supera su meta y recauda más de $2.4 millones para crear el centro de diagnóstico prenatal

La Teletón 20-30 2025 no solo cumplió con su objetivo económico al recolectar más de $2.4 millones como meta para este 2025, sino que reafirmó el compromiso de la sociedad, las empresas y los medios de comunicación, como TVN Media , con las causas que promueven un Panamá más solidario y con mejores oportunidades de atención médica para la niñez del país.

Ciudad de Panamá/La Teletón 20-30 2025 alcanzó y superó su objetivo de recaudación solidaria al cierre de su transmisión, logrando $2,417,385.19 millones en aportes de la ciudadanía, empresas y organizaciones que se unieron durante más de 27 horas de jornada. Esta cifra, que representa el compromiso colectivo de miles de panameños y panameñas, permitirá avanzar en el proyecto meta de la presente edición, destinado a fortalecer la atención médica de los niños y niñas.

La cruzada solidaria organizada por el Club Activo 20-30 de Panamá, que celebró su cuadragésima versión bajo el lema “40 Veces Más Amor”, se desarrolló entre el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre, con espectáculos artísticos, segmentos de entretenimiento, testimonios de beneficiarios y llamados constantes a la participación de la población.

El proyecto meta de este año está enfocado en la creación de un centro de diagnóstico prenatal de alta tecnología en la Sala de Maternidad del Hospital Santo Tomás, con equipamiento y herramientas que permitan detectar de forma temprana complicaciones en el embarazo, lo cual contribuirá a mejorar los resultados de salud para madres y bebés panameños.

"Esto no es solo una donación. Es una muestra de lo que ocurre cuando un país se une con propósito", expresó la organización.

Durante la transmisión, que se realizó en cadena nacional, diversas empresas se sumaron con donaciones y con presencia en el escenario de la Teletón. TVN Media dijo presente un año más a la causa y realizó una donación de 100 mil dólares, como parte de su compromiso social y solidario con la niñez y la población vulnerable del país. Este aporte se sumó a los miles de contribuciones individuales, empresariales y de organizaciones que impulsaron la meta final de la Teletón.

La donación de TVN Media, entregada el sábado 13 de diciembre, fue entregada formalmente en el marco del evento y reafirmó la tradición de la empresa de participar de manera activa en esta cruzada solidaria, la cual ha sido transmitida durante 40 años por las pantallas de la televisora.

La culminación de la Teletón 20-30 2025 se vivió con emoción y agradecimiento por parte de los organizadores, quienes destacaron que cada donación —grande o pequeña— fue esencial para alcanzar la meta planteada. El presidente del Club Activo 20-30, Carlos Francisco Tarragó, al cierre de la transmisión, agradeció el respaldo de la población panameña, las empresas aliadas y los patrocinadores que hicieron posible que este sueño de solidaridad se hiciera realidad una vez más.

Este año no solo se cumplió el objetivo económico al recolectar más de $2.4 millones como meta para este 2025, sino que se reafirmó el compromiso de la sociedad, las empresas y los medios de comunicación, como TVN Media, con las causas que promueven un Panamá más solidario y con mejores oportunidades de atención médica para la niñez del país.