Teletón 20-30 buscará crear centro de diagnóstico prenatal de alta tecnología en Hospital Santo Tomás

Ciudad de Panamá, Panamá/La Teletón 20-30 2025 tendrá como proyecto meta la implementación de un centro de diagnóstico prenatal equipado con tecnología en la sala de maternidad del Hospital Santo Tomás, proyecto que permitirá atender a cerca de 12,000 mujeres que llevan sus embarazos en esta institución, según anunció Carlos Francisco Tarragó, presidente de la Teletón 20-30 2025.

Esta edición conmemorativa bajo el lema "40 veces más amor" marca las cuatro décadas de solidaridad de esta iniciativa nacional. La campaña solidaria, cuyo lanzamiento se efectuó este miércoles 24 de septiembre, tendrá lugar los días 12 y 13 de diciembre en la Arena Roberto Durán, donde se buscará alcanzar la meta establecida para llevar a cabo este proyecto de salud materno-infantil.

El Hospital Santo Tomás, reconocido como el hospital de referencia del pueblo panameño, atiende cerca del 20% de los nacimientos que se registran en el país. La nueva infraestructura de diagnóstico prenatal estará orientada específicamente a la sala de maternidad de este centro hospitalario.

"Lo importante del proyecto es que los especialistas puedan identificar cualquier anomalía a través de estos equipos de alta tecnología, poder darle un tratamiento correcto y con esto poder eliminar algún tipo de discapacidad o algún tipo de situación anómala que traiga este ser que está en crecimiento", explicó Tarragó durante la presentación del proyecto.

Una de las innovaciones más significativas del proyecto será la incorporación de equipamiento que permitirá realizar cirugías intrauterinas, procedimientos especializados que pueden corregir ciertas discapacidades antes del nacimiento. "Pretendemos también donar equipo para que en casos específicos los especialistas puedan hacer cirugías intrauterinas y poder corregir algunas discapacidades", detalló el presidente de la Teletón, destacando el impacto preventivo de estas intervenciones.

El enfoque del proyecto busca garantizar que todas las pacientes del hospital tengan acceso a atención médica de calidad internacional, sin importar su condición socioeconómica. Puntualizó que es un proyecto que busca darle la oportunidad a todas las personas que se atienden en el "hospital del pueblo" de recibir una atención de calidad con equipo de última tecnología.