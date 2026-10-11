Temblor en Panamá: Minsa activa atención psicológica gratuita tras el sismo

El Ministerio de Salud despliega equipos de salud mental en Herrera, Coclé, Veraguas y Los Santos para atender ansiedad, miedo y crisis de pánico en la población afectada.

Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene operativo un plan de atención psicológica dirigido a las personas que presentan reacciones emocionales tras el sismo de 7.5 registrado el 9 de octubre, que sacudió varias provincias del país.

El servicio está orientado a quienes experimentan ansiedad, miedo, crisis de pánico, tristeza o depresión como consecuencia del movimiento telúrico. Los equipos de salud mental brindan acompañamiento presencial y orientación, con prioridad en las comunidades más afectadas.

Atención por provincia

En la provincia de Herrera, el Hospital Cecilio A. Castillero cuenta con un equipo conformado por tres psicólogos, siete especialistas en salud mental y un psiquiatra. La atención se ofrece de 7:00 a. m. a 11:00 p. m. En el distrito de Ocú, el horario es de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., con jornadas itinerantes en otros distritos. A partir de este lunes 12 de octubre, el servicio se extenderá a Pesé, Las Minas y Los Pozos, según las condiciones de seguridad.

En Coclé, los centros de salud de Penonomé, Antón y Pocrí (Aguadulce) atienden de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. por libre demanda.

En Veraguas, los equipos de salud mental están disponibles en Atalaya, Canto del Llano, La Mata, Santiago, Montijo y Santa Fe, en el mismo horario y modalidad.

En Los Santos, el Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas atiende de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., mientras que el Hospital Regional Anita Moreno ofrece servicio de psicología de 6:00 a. m. a 12:00 medianoche.

Línea de apoyo emocional 147

Quienes no puedan acudir de forma presencial tienen a disposición la línea 147 del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), habilitada para brindar orientación y apoyo emocional gratuito.

El Minsa advierte que, después de un sismo, es normal sentir miedo, preocupación, dificultad para dormir o nerviosismo. Sin embargo, si estos síntomas persisten, afectan las actividades diarias o generan malestar intenso, se recomienda buscar ayuda profesional de manera oportuna.

La institución reiteró que los servicios se mantendrán activos mientras perdure la situación de emergencia, con el objetivo de proteger el bienestar emocional y la salud mental de la población.