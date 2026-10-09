Temblor en Panamá: NOAA indica que no hay alerta de tsunami

La entidad descartó la amenaza de tsunami, aunque indicó que podrían registrarse variaciones en el nivel del mar.

Fuertes oleajes en Farallón, Coclé / TVN
Danna Durán - Periodista
09 de octubre 2026 - 15:00

Ciudad de Panamá/El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) descartó el peligro de tsunami tras el fuerte terremoto registrado este viernes 9 de octubre.

En una alerta inicial, el organismo advirtió sobre la posibilidad de que se generaran olas peligrosas durante las tres horas posteriores al sismo en las costas de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

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Sin embargo, en actualizaciones posteriores, la entidad descartó la amenaza de tsunami, aunque indicó que podrían registrarse variaciones en el nivel del mar.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar riesgos.

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