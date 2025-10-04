Aprueban en tercer debate proyecto de ley que devuelve $14,6 millones a docentes jubilados

La norma reconoce el pago de los aportes realizados por extensión de jubilación a los educadores certificados por la Caja de Seguro Social, quienes se vieron afectados por la retención de estas cuotas durante décadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley No. 231, que establece la vía jurídica para la devolución de 14,6 millones de dólares a docentes jubilados que laboraron en los años 1972 y 1973, correspondiente a los ahorros acumulados en el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap) y el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA).

La norma reconoce el pago de los aportes realizados por extensión de jubilación a los educadores certificados por la Caja de Seguro Social, quienes se vieron afectados por la retención de estas cuotas durante décadas.

El proyecto ahora pasará a la espera de la sanción o veto presidencial y, en caso de ser aprobado, su posterior inclusión de las partidas correspondientes en los próximos Presupuestos del Estado.

La exposición de motivos del proyecto indica que estos educadores se jubilaron hasta el cese de labores en 2005, siendo la última promoción beneficiaria de leyes especiales. Sin embargo, no se les devolvieron las cuotas descontadas por el PRAA y Siacap, que terminaron depositadas en el Tesoro Nacional.

Diputados de todas las bancadas expresaron su respaldo a esta iniciativa, que pone fin, al menos en términos legales, a un reclamo que los docentes llevaban 23 años realizando.