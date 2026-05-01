Toque de queda en San Miguelito: La Senniaf pide garantizar protección de menores

Senniaf explicó que, en caso de que un menor de edad sea retenido momentáneamente por incumplir el horario del toque de queda, las autoridades deben proceder de inmediato a ubicar y contactar a sus padres, tutores o responsables legales, con el fin de garantizar su pronta entrega y retorno seguro al hogar.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) emitió un pronunciamiento oficial en relación con el toque de queda vigente en el distrito de San Miguelito, establecido mediante los Decretos Alcaldicios No. 16-DAL-2024 y No. 006-2026, con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de medidas de protección hacia niños, niñas y adolescentes durante los operativos de control.

La institución recordó que la Ley 285 del 15 de febrero de 2022, que regula el sistema de protección integral de la niñez y adolescencia, tiene aplicación en todo el territorio nacional y prevalece sobre disposiciones de carácter local. En ese sentido, reiteró que todas las acciones realizadas durante los operativos deben asegurar el respeto pleno de los derechos de los menores.

Senniaf explicó que, en caso de que un menor de edad sea retenido momentáneamente por incumplir el horario del toque de queda, las autoridades deben proceder de inmediato a ubicar y contactar a sus padres, tutores o responsables legales, con el fin de garantizar su pronta entrega y retorno seguro al hogar.

Asimismo, la entidad enfatizó que los niños, niñas y adolescentes no deben ser puestos bajo custodia ni remitidos a la institución, salvo en situaciones excepcionales en las que exista un riesgo comprobado que justifique medidas de protección especiales.

La Secretaría advirtió que la permanencia prolongada de menores en recintos oficiales o su separación innecesaria del entorno familiar, sin agotar la localización de sus responsables, puede constituir una forma de revictimización y generar afectaciones emocionales y psicológicas.

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En su comunicado, la Senniaf también recordó que la responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones del toque de queda recae en los adultos responsables, quienes pueden ser objeto de sanciones administrativas establecidas en la normativa municipal vigente.

La institución aseguró que se mantendrá vigilante durante la aplicación de estas medidas, reiterando que su prioridad es garantizar en todo momento el interés superior del niño, niña y adolescente en el marco de los operativos de seguridad en el distrito.

El decreto, vigente hasta el 11 de mayo, establece restricciones de movilidad los fines de semana entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m., permitiendo excepciones para personal de salud, seguridad, emergencias y personas que justifiquen su circulación.