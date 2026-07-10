Torre de Urgencias Pediátricas de la Ciudad de la Salud a un 93% de avance ¿Cuándo será inaugurada?

La moderna infraestructura contará con una amplia sala de espera para padres y familiares, cinco consultorios médicos, áreas especializadas para la atención de pacientes críticos y una sala de observación con capacidad para 13 o 14 camas.

Ciudad de Panamá/Con un avance físico del 93%, el nuevo edificio de Urgencias Pediátricas del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad ubicado en la Ciudad de la Salud entró en su fase final, según informó la Caja de Seguro Social (CSS) este viernes 10 de julio.

Se trata de una de las obras hospitalarias más importantes para la atención infantil en el país, construida como una ampliación del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad y no contemplada en su diseño original.

Con una inversión de $5,740,108.00, su puesta en marcha fortalecerá la atención de urgencias para niños y adolescentes, al ofrecer espacios más amplios, tecnología de punta y una mayor capacidad de respuesta para brindar una atención oportuna, segura y de calidad.

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Dino Mon, director de la CSS, detalló que esperan inaugurar la torre de Urgencias Pediátricas entre septiembre y octubre.

“Este nuevo edificio permitirá brindar la atención de calidad que merecen nuestros niños”, expresó Mon.

La moderna infraestructura contará con una amplia sala de espera para padres y familiares, cinco consultorios médicos, áreas especializadas para la atención de pacientes críticos y una sala de observación con capacidad para 13 o 14 camas.

También dispondrá de áreas de hidratación, terapia inhalatoria y estaciones de trabajo diseñadas para optimizar las labores del personal de salud.

La instalación estará conectada directamente con el edificio principal del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad, para facilitar el traslado de los pacientes hacia las áreas de hospitalización, cuidados intensivos y especialidades médicas. Con esta integración se busca optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la continuidad de la atención médica.

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