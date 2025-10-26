Accidente de tránsito en Penonomé deja dos Jóvenes fallecidos y una persona herida

Con estas dos nuevas muertes, la cifra de víctimas fatales por accidentes de tránsito se eleva a 20 en lo que va del año en la provincia de Coclé.

Penonomé, Coclé/Un grave accidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de este domingo 26 de octubre en la vía Interamericana, cerca de la comunidad de Ciruelito, en el distrito de Penonomé, cobró la vida de dos personas y dejó a una tercera herida de gravedad.

El suceso se registró en el carril con dirección a la ciudad de Panamá cuando el vehículo en el que viajaban los ocupantes colisionó aparatosamente contra un objeto fijo, específicamente un árbol.

Juan Jaén, del Cuerpo de Bomberos de Penonomé, confirmó que en el vehículo viajaban tres personas. Las víctimas fatales son dos hombres, cuyas edades fueron identificadas inicialmente entre 25 y 35 años. La tercera ocupante, una mujer de aproximadamente 50 años, resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia al Hospital Aquilino Tejeira en Penonomé para recibir atención médica.

El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para atender la emergencia.

Las autoridades del Ministerio Público llegaron al sitio para iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las causas exactas de este lamentable siniestro vial.

Con estas dos nuevas muertes, la cifra de víctimas fatales por accidentes de tránsito se eleva a 20 en lo que va del año en la provincia de Coclé. La vía Interamericana en Penonomé continúa siendo identificada como una de las carreteras donde se registra la mayor cantidad de siniestros con consecuencias fatales.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución y respetar los límites de velocidad, especialmente en tramos donde la accidentalidad es alta.

Con información de Nathali Reyes