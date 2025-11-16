Tren Panamá–David: Presidente Mulino anuncia avances y espera verificar costos del proyecto este martes

El próximo martes el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostendrá una reunión con el secretario general del ferrocarril, Henry Faruk para abordar los temas del plan financiero de la obra.

Penonomé, Coclé/Durante una gira realizada el sábado 15 de noviembre en la provincia de Coclé, el presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó los avances del proyecto del tren Panamá–David y anunció que el próximo martes sostendrá una reunión con el secretario general del ferrocarril, Henry Faruk, para abordar los temas del plan financiero de la obra.

Según explicó, estos análisis son fundamentales para la toma de decisiones y la eventual ejecución de la obra.

“Estamos en la etapa ya final de recibir los numeritos, que es muy importante el plan financiero de esa obra. Estamos terminando eso; yo calculo que el martes tengo una reunión con el ingeniero Henry Faruk, que es el director, para ya programar una presentación más específica a los medios de comunicación social antes que acabe noviembre. Espero y confío (...) Estamos en proceso de hacer estos números, que no es poca cosa", señaló el mandatario.

Mulino precisó que durante este encuentro también se verificará el avance de los estudios de impacto ambiental, considerados una de las fases más relevantes antes de iniciar la construcción.

Dichos estudios permitirán definir la línea base ambiental, social y cultural en las provincias incluidas en la primera fase del proyecto: Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Herrera. Además, aportarán información clave sobre las condiciones actuales del entorno, necesaria para establecer medidas de prevención, mitigación y compensación en las comunidades por donde pasará el trazado ferroviario.

Con información de Nathali Reyes